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Ремастер The Last of Us 2 сравнили с оригинальной игрой — разница минимальна

Ремастер The Last of Us 2 сравнили с оригинальной игрой — разница минимальна
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На YouTube-канале ElAnalistaDeBits вышло видео, сравнивающее кадры из The Last of Us Part II Remastered с аналогичными сценами из оригинальной версии игры.

Авторы протестировали работу игр на PlayStation 4 и 4 Pro, а также на PS5 в двух разных режимах.

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат Naughty Dog.

В комментариях пользователи неоднозначно отреагировали на увиденную разницу.

Очевидно, что термин «ремастер» в игровой индустрии немного опошляется. Визуальные различия настолько незначительны, что можно было просто выпустить обновление, а не переиздавать ту же игру.
Всё понятно, никаких отличий. Ребята, расходимся.
Ремастер? Больше похоже на способ украсть мои деньги.

Ранее критики высоко оценили ремастер игры — оценка составила 92 балла из 100.

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