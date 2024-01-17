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Вестерн «Горизонт: Американская сага» Кевина Костнера выйдет в России 27 июня

Вестерн «Горизонт: Американская сага» Кевина Костнера выйдет в России 27 июня
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Группа компаний «Парадиз» добавила упоминание фильма «Горизонт: Американская сага» Кевина Костнера («Танцующий с волками») на своём официальном сайте. По данным прокатчика, вестерн доберётся до России уже 27 июня — одновременно со всем миром.

Интересно, что дистрибьютором по миру станут крупные американские компании — Warner Bros. Pictures и K5 International. Судя по всему, российскому прокатчику удалось договориться о релизе первого за 20 лет режиссёрского фильма Кевина Костнера в стране.

«Горизонт: Американская сага» станет сагой из двух фильмов. Обе картины расскажут эпичную историю о последствиях Гражданской войны в США в середине XIX века и расширении страны в сторону Дикого Запада. Дилогия во многом посвящена противостоянию американского правительства с коренным населением Америки — индейцами.

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