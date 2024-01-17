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Фильм «Пчеловод» (2024, боевик): где смотреть в России, обзор, впечатления, Джейсон Стэйтем, трейлер

«Пчеловод» — идеальный фильм для фанатов Стэйтема. Актёр давно так круто не дрался
Слава Петров
Фильм «Пчеловод» (2024, боевик)
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Тут всё, за что мы любим Джейсона.

За длинную карьеру Джейсон Стэйтем освоил десятки профессий. Он был перевозчиком, механиком, инкассатором, футболистом, аквалангистом, секретным агентом и много кем ещё. Впрочем, какое бы дело ни поручили актёру, он всегда доставал пушку и распускал руки.

12 января в мировых кинотеатрах вышел новый боевик, где Стэйтем стал заботливым пчеловодом со склонностями к мордобою. Каким получился фильм?

«Пчеловод»: где смотреть?

Официально фильм крутят только за рубежом, но некоторые российские кинотеатры уже начали показы.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Miramax.

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За бабушку и пчёл Стэйтем всех заколол

За режиссуру «Пчеловода» отвечал Дэвид Эйр, известный по великолепной «Ярости» и кошмарному «Отряду самоубийц». Над сценарием он в этот раз не заморачивался.

Есть герой Стэйтема, который возится с пчёлами и производит мёд. Есть бабушка, пустившая мужчину и его насекомых в свой сарай. Есть телефонные мошенники, которые опустошили счёт старушки и довели её до самоубийства. В целом на этих переменных сюжет заканчивается.

Пчеловод ценил пожилую даму, поэтому встал на тропу мести. Скоро воры узнают, что когда-то герой был элитным бойцом, поэтому позовут на подмогу бандитов всех мастей — но будет уже поздно.

Герой и его мёд

Герой и его мёд

Фото: Miramax

В фильме можно отыскать фундамент для новой громкой франшизы. Дело в том, что «Пчеловод» — не только профессия Стэйтема, но и название секретной организации, где некогда служил герой. Когда злодеи слышат о ней, пугаются так же сильно, как и при упоминании Бабы-яги в «Джоне Уике». Ещё и другие персонажи подтрунивают над бедолагами. «Да кто он такой?» — «Тот, в чьи глаза ты посмотришь перед смертью».

К сожалению, сценарист толком ничего не рассказывает ни о пчеловодах, ни об их улье: организация так и остаётся всемогущей и чуть ли не мистической силой. Похожим образом авторы фильма не дожимают почти во всём. На важных ролях известные актёры вроде Джереми Айронса («Борджиа», «Лига справедливости») и Эмми Рэвер-Лэмпман («Академия Амбрелла»), но проявить талант им не дают. Единственный опасный противник появляется в финале, но погибает возмутительно быстро. Предыстория героя так и остаётся туманной.

Понятно, что режиссёр не пытался рассказать адекватную историю, но постараться всё же стоило.

Идёт разбивать лица

Идёт разбивать лица

Фото: Miramax

Стэйтем давно не дрался так хорошо

Только в 2023 году вышло четыре фильма со Стэйтемом. Он дрался с акулами в «Мег 2», вытаскивал напарников из плена в «Неудержимых 4», помогал семье Доминика Торетто в «Форсаже 10», выслеживал торговца оружием в «Операции Фортуна». Везде актёр стрелял и размахивал кулаками, но ни в одной из перечисленных картин не делал этого так хорошо, как в «Пчеловоде».

Ощущение, будто Джейсон счёл новую роль решающей для карьеры. С первой же экшен-сцены он резко бьёт, проворачивает крутые трюки и кажется идеальной машиной смерти. Именно такого Стэйтема мы видели в «Перевозчике», «Адреналине» и других популярных боевиках.

В остальном актёр отыгрывает классического для себя крутыша: самоуверенного, бесстрашного и фанатеющего по пацанским цитатам в духе «Я пришёл выкурить этот улей». Не ждите от «Пчеловода» ни самоиронии из «Шпиона», ни философских дум из «Револьвера».

Айронсу не стоит стоять на пути

Айронсу не стоит стоять на пути

Фото: Miramax

«Пчеловод»: стоит ли смотреть?

«Пчеловод» — бездумный боевик, в котором нет ничего оригинального. Впрочем, это не минус: если искали приличный фильм со зрелищными драками и перестрелками, новинка вполне подойдёт.

Оценка «Пчеловода» — 7 из 10

Понравилось

  • Хорошие драки
  • Много новых пацанских цитат.

Не понравилось

  • Примитивный сюжет
  • Такого героя мы видели много раз
  • Айронс и Рэвер-Лэмпман не делают ничего интересного.
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