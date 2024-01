«Он поднимает вопросы возмездия и мести»: глава HBO — о втором сезоне The Last of Us

Глава HBO Кейси Блойс рассказал о статусе производства второго сезона сериала The Last of Us. Он подтвердил, что съёмки продолжения начнутся уже в феврале, и заявил, что он будет куда масштабнее оригинала.

Блойс уже прочитал сценарии первых пяти эпизодов и поделился своим мнением об их качестве. По его словам, продолжение затронет темы возмездия и мести, чередуя их с эпичными экшен-сценами.

Второй сезон будет отличным. Он масштабнее, поднимает вопросы возмездия и мести, он пойдёт по стопам The Last of Us Part 2 с большими темами и масштабными экшен-сценами. Крейг Мейзин, Нил Дракманн и команда проделывают потрясающую работу.

Премьера второго сезона The Last of Us состоится в 2025 году. Главные роли в продолжении вновь исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи — к ним присоединятся Изабела Мерсед, Янг Мазино и Кейтлин Дивер.