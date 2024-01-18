Утекли первые тесты видеокарты RTX 4070 Ti Super — чип едва уступает RTX 4080

Совсем скоро состоится выход видеокарты RTX 4070 Ti Super — улучшенной версии базовой RTX 4070 Ti. За шесть дней до старта продаж в Сеть утекли первые тесты чипа в бенчмарке Geekbench 6 сразу в нескольких категориях. Судя по ним, NVIDIA готовит одно из лучших предложений в линейке RTX 4000.

Характеристики видеокарты RTX 4070 Ti Super

CUDA-ядер: 8448

Объём видеопамяти: 16 ГБ GDDR6X

Разрядность шины: 256 бит

Базовая частота: 2340 МГц

Тактовая частота с ускорением: 2610 МГц

Энергопотребление: 285 Вт

Цена: $ 799.

Так, в тесте OpenCL чип RTX 4070 Ti Super набрал 229 тыс. баллов — это на 10% больше, чем показатель обычной RTX 4070 Ti. Видеокарта уступила более мощной RTX 4080 всего лишь на 6% при куда более низкой цене ($ 799 против $ 1199).

Тесты RTX 4070 Ti Super в Geekbench 6 OpenCL Фото: Wccftech

В тесте Vulkan ускоритель RTX 4070 Ti Super также обошёл обычную RTX 4070 Ti на 10%, а в разогнанном состоянии видеокарта умудрилась обойти даже RTX 4080, набрав те же 229 тыс. баллов.

Тесты RTX 4070 Ti Super в Geekbench 6 Vulkan Фото: wccftech

Полноценные обзоры видеокарты RTX 4070 Ti Super появятся 23 января, за день до старта продаж видеокарты. А в конце января состоится релиз ещё более мощной RTX 4080 Super.