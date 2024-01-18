Team Spirit и BetBoom Team сыграют в одной группе на первом топ-турнире сезона по Dota 2

Студия FISSURE объявила результаты жеребьёвки глобального турнира BetBoom Dacha Dubai 2024 — первого топ-чемпионата сезона по Dota 2.

На первом этапе участники будут разделены на две подгруппы. В группу А попала российская Virtus.pro, а также Team Liquid, Falcons и Gaimin Gladiators из Европы, китайская LGD Gaming и Aurora из Таиланда.

Ещё две наши команды, BetBoom Team и Team Spirit, сыграют в группе B. Соперниками станут китайские Azure Ray и Xtreme Gaming, европейская OG и nouns из США.

Фото: FISSURE

Игры групповой стадии состоятся с 4 по 8 февраля. В плей-офф пройдут по четыре лучших коллектива, финал состоится 16 февраля.

BetBoom Dacha Dubai 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн пройдёт в столице ОАЭ в студийном формате. Также в рамках ивента пройдёт турнир «1 на 1».