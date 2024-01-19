Президент Федерации киберспорта Дмитрий Смит опроверг отстранение России от турниров

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Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит прокомментировал для «Чемпионата» заявление на сайте Международной федерации киберспорта IESF по поводу членства российской федерации в организации.

По словам Смита, речь идёт не о полноценном запрете выступать на турнирах, а о повторной отмене государственных символов. Кроме того, секретариат может только временно приостановить членство ФКС России.

Следует оговориться, что членство наше не приостановлено, мы всё так же состоим в IESF. Наши зарубежные коллеги из секретариата IESF пытаются не убрать наших игроков с международной арены, а вновь запретить нам выступать под флагом России, заменив его на флаг IESF. На данный момент принятое ими решение — временное, и останется таковым оно до съезда Международной федерации.

Президент ФКС также отметил, что финальное решение будет принято на общем съезде.

Глобально такие действия не повлияют на участие российских спортсменов, поскольку решение о нашем участии в международных турнирах принимает только съезд IESF, который отражает мнение большинства. Поэтому мы ожидаем, что ближайший съезд Международной федерации даст справедливую оценку таким действиям и снимет неправомерные ограничения, если они вообще будут иметь место.

В августе на съезде IESF было принято решение разрешить российским киберспортсменам выступать под своим флагом и гимном. Вчера вечером ФКС России была отстранена из-за жалобы украинской федерации.