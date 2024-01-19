Блогер MrBeast выпустил новый ролик в соцсети X — он собрал 114 млн просмотров за 3 дня

16 января самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон решил провести эксперимент и выпустил свой новый ролик эксклюзивно на платформе X (ранее Twitter). В нём автор сравнивает множество автомобилей стоимостью от $ 1 до $ 100 млн.

Спустя три дня видео собрало на платформе более 114 млн просмотров — схожие цифры Дональдсон набирает на своей основной платформе YouTube. При этом стоит учитывать, что это цифры показов поста в соцсети — сам ролик посмотрело меньшее число людей.

Фото: X (ранее Twitter)

Таким образом, Дональдсон прислушался к просьбе Илона Маска хотя бы попробовать выпустить ролик на его платформе после введения монетизации через подписку Premium. Блогер обещал поделиться данными о выручке с X уже на следующей неделе, сравнив их с доходами от YouTube.