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На русскую озвучку Alan Wake 2 собрали деньги — почти 1 млн рублей

Команда GamesVoice объявила, что собрала необходимую сумму для русской озвучки Alan Wake 2. На момент написания новости игроки пожертвовали около 974 тысяч рублей.

В данный момент студия ведёт подготовительные работы с текстами и в обозримом будущем планирует начать записи.

Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат Remedy Entertainment/GamesVoice.

Студия GamesVoice торжественно объявляет, что сбор средств на полную локализацию Alan Wake 2 успешно завершён! Спасибо всем, кто присоединился к этой кампании и помог её закрыть менее чем за три месяца! Мы приложим все усилия, чтобы дублировать игру на высоком уровне.

Также представители GamesVoice поделились, что у них уже есть идеи о том, как адаптировать мюзикл Herald of Darkness с участием главных героев игры.