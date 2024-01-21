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Опубликованы новые отрывки из второго сезона сериала Halo

Опубликованы новые отрывки из второго сезона сериала Halo
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Компания Paramount Pictures опубликовала свежий проморолик второго сезона сериала Halo. В нём авторы показали ряд новых кадров.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount.

Сериал Halo повествует о противостоянии Космического Командования Объединённых Наций (ККОН) с религиозным союзом инопланетных рас (Ковенант). Для победы над пришельцами люди создают модифицированных бойцов, одним из которых и выступает главный герой по имени Мастер Чиф.

В шоу снялись Пабло Шрайбер, Шабана Азми, Наташа Кульзак, Олив Грей, Ерин Ха, Бентли Калу, Кейт Кеннеди, Чарли Мёрфи, Дэнни Сапани, Джен Тейлор и другие. Проект получил в целом положительные отзывы от критиков и зрителей.

Второй сезон шоу Halo выйдет уже 8 февраля в стриминговом сервисе Paramount Plus.

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