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Звезда «Аферистки» Эйса Гонсалес снимется в новом фильме Гая Ричи

Звезда «Аферистки» Эйса Гонсалес снимется в новом фильме Гая Ричи
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Издание Deadline сообщило, что актриса Эйса Гонсалес («Аферистка», «Форсаж: Хоббс и Шоу») снимется в новом фильме Гая Ричи. Её роль пока не раскрывается. Напомним, грядущая лента постановщика получила название «Источник вечной молодости».

Сюжет фильма расскажет о разлучённых брате и сестре, которые становятся участниками масштабного ограбления, связанного с поисками легендарного родника. Герои будут вынуждены применить свои знания об истории, чтобы найти этот источник и, возможно, стать бессмертными.

Кресло сценариста занял Джеймс Вандербильт — до этого он работал над «Штурмом Белого дома» и «Зодиаком». За производство проекта отвечает Skydance Media.

Ожидается, что съёмки «Источника вечной молодости» начнутся до конца первого квартала этого года. Дата и сроки премьеры пока не раскрываются.

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