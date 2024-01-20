Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Из машины» Донал Глисон снимется в новом фильме Гая Ричи

Звезда «Из машины» Донал Глисон снимется в новом фильме Гая Ричи
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты издания Deadline сообщили, что актёр Донал Глисон («Из машины», «Звёздные войны») снимется в новом фильме Гая Ричи. Предстоящая лента режиссёра получила название «Источник вечной молодости».

Сюжет картины расскажет о разлучённых брате и сестре, которые становятся участниками масштабного ограбления, связанного с поисками легендарного родника. Герои будут вынуждены применить свои знания об истории, чтобы найти этот источник и, возможно, стать бессмертными. Роль Глисона в фильме не раскрывается.

Сценаристом проекта выступил Джеймс Вандербильт — ранее он работал над «Штурмом Белого дома» и «Зодиаком». За производство ленты отвечает Skydance Media.

Съёмки «Источника вечной молодости» начнутся в первом квартале этого года. Дата и сроки премьеры пока неизвестны.

Материалы по теме
Джон Красински и Натали Портман сыграют в новом фильме Гая Ричи
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android