Продажи российских ноутбуков в 2023 году удвоились и составили 256 тыс. устройств

Продажи отечественных ноутбуков в 2023 году составили 256 тыс. устройств — это в два раза больше показателей 2022-го. Общий оборот гаджетов составил 8,4 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику IT-холдинга Fplus.

Так, с азиатских фабрик под отечественными брендами в Россию было ввезено более 320 тыс. ноутбуков. Это на 10% выше, чем в 2022 году, о чём рассказал источник в одной из компаний-производителей компьютерной техники.

В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили рост интереса к ноутбукам российских брендов. В Ozon также наблюдают интерес к отечественной технике, но пока он ниже, чем к зарубежным устройствам. В Fplus отметили, что доля российских брендов на рынке ноутбуков составляет уже более 8%. Чаще всего россияне покупают устройства под брендами Digma, Irbis и Fplus.