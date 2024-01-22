Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Продажи российских ноутбуков в 2023 году удвоились и составили 256 тыс. устройств

Продажи российских ноутбуков в 2023 году удвоились и составили 256 тыс. устройств
Аудио-версия:
Комментарии

Продажи отечественных ноутбуков в 2023 году составили 256 тыс. устройств — это в два раза больше показателей 2022-го. Общий оборот гаджетов составил 8,4 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику IT-холдинга Fplus.

Так, с азиатских фабрик под отечественными брендами в Россию было ввезено более 320 тыс. ноутбуков. Это на 10% выше, чем в 2022 году, о чём рассказал источник в одной из компаний-производителей компьютерной техники.

В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили рост интереса к ноутбукам российских брендов. В Ozon также наблюдают интерес к отечественной технике, но пока он ниже, чем к зарубежным устройствам. В Fplus отметили, что доля российских брендов на рынке ноутбуков составляет уже более 8%. Чаще всего россияне покупают устройства под брендами Digma, Irbis и Fplus.

Материалы по теме
Продажи ноутбуков в России выросли на 15% по сравнению с 2022 годом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android