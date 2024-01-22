Роналду, Трент и Вальверде: в EA Sports FC 24 началось голосование за 12-го игрока года

Electronic Arts запустила внутриигровое голосование в EA Sports FC 24. Геймеры по всему миру могут выбрать 12-го лучшего игрока года — для этого в режиме Ultimate Team необходимо взять в аренду предпочитаемого футболиста.

В этот раз претендентов вновь трое: нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде и правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.

Кандидаты на звание 12-го лучшего игрока года в EA Sports FC 24 Фото: EA Sports FC 24

По итогам голосования футболисты получат усиленные виртуальные карточки в режиме Ultimate Team с повышенными характеристиками. После этого их можно будет выбить из наборов или приобрести на трансферном рынке EA Sports FC 24. После этого разработчики также выпустят лучших игроков в самых популярных футбольных лигах мира: от АПЛ до Ла Лиги и чемпионата Саудовской Аравии.