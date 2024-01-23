Выживач Palworld опередил EA Sports FC 24 и Lethal Company в чартах Steam

Сервис Steam DB опубликовал свежие данные о чартах продаж Steam с 16 по 23 января. Как и всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке, а не по проданным копиям.
Абсолютным лидером прошлой недели стал выживач Palworld, который всего за несколько дней вошёл в тройку самых популярных игр в истории площадки. Проекту от японских разработчиков удалось превзойти в чарте в том числе бесплатную Counter-Strike 2, выручка от которой формируется на основе микротранзакций.
На втором месте в чарте оказался Steam Deck, а замкнула тройку EA Sports FC 24, которая сейчас продаётся со скидкой в 70%. В десятку также вошли Lethal Company, Balgur's Gate 3, Cult of the Lamb и Tekken 8.
Чарт Steam с 16 по 23 января
- Palworld
- Steam Deck
- EA Sports FC 24
- Lethal Company
- Baldur's Gate 3
- Call of Duty
- Cult of the Lamb
- GTA 5
- Tekken 8
- Like a Dragon: Infinite Wealth.