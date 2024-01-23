Выживач Palworld опередил EA Sports FC 24 и Lethal Company в чартах Steam

Сервис Steam DB опубликовал свежие данные о чартах продаж Steam с 16 по 23 января. Как и всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке, а не по проданным копиям.

Абсолютным лидером прошлой недели стал выживач Palworld, который всего за несколько дней вошёл в тройку самых популярных игр в истории площадки. Проекту от японских разработчиков удалось превзойти в чарте в том числе бесплатную Counter-Strike 2, выручка от которой формируется на основе микротранзакций.

На втором месте в чарте оказался Steam Deck, а замкнула тройку EA Sports FC 24, которая сейчас продаётся со скидкой в 70%. В десятку также вошли Lethal Company, Balgur's Gate 3, Cult of the Lamb и Tekken 8.

Чарт Steam с 16 по 23 января

Palworld Steam Deck EA Sports FC 24 Lethal Company Baldur's Gate 3 Call of Duty Cult of the Lamb GTA 5 Tekken 8 Like a Dragon: Infinite Wealth.