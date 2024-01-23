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Продажи Palworld уже превысили 6 млн копий

Продажи Palworld уже превысили 6 млн копий
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Новый день — новый миллион проданных копий выживалки Palworld. Разработчики объявили, что тираж игры превысил 6 млн копий. Буквально сутки назад авторы сообщали о 5 млн проданных копий.

Темпы продаж тайтла растут с бешеной скоростью. Таких результатов проекту удалось добиться через четыре дня с момента выхода в раннем доступе.

Фото: POCKET PAIR, INC.

В Palworld геймерам нужно собирать существ, палов, которые очень смахивают на покемонов. Затем питомцев можно использовать в бою, привлекать их к производству, фермерству, а также заниматься их разведением. Можно, к примеру, снабдить палов оружием и устраивать рейды.

Palworld доступна на ПК, Xbox One и Xbox Series. Тайтл также есть в Game Pass, но авторы по ошибке добавили в сервис старую версию игры.

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