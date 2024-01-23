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В России выпустили картридж, позволяющий запускать пиратские игры на Nintendo Switch

В России выпустили картридж, позволяющий запускать пиратские игры на Nintendo Switch
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В России представили устройство MIG-Switch — это адаптер для SD-карты на консоли Nintendo Switch, который позволяет записывать образы игр

Официальное предназначение MIG-Switch — перезапись игр с лицензионных картриджей, чтобы не носить их с собой, а пользоваться одним общим носителем.

При этом устройство не запрещает загрузку сторонних файлов, чем смогут пользоваться пираты, скачавшие образы нужных игр в Сети. Для установки игр с MIG-Switch не требуется взламывать консоль, хотя авторы предупреждают, что в теории пользователю могут заблокировать учетную запись Nintendo.

Фото: MiG-Switch

Цена устройства составляет 7 999 рублей — это цена одной-двух лицензионных игр на Nintendo Switch. Сейчас MiG-Switch уже нет в наличии, новые поставки ожидаются в конце месяца.

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