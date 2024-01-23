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«Я немного в шоке»: Киллиан Мёрфи — о своей номинации на «Оскар-2024»

Исполнитель главной роли в фильме «Оппенгеймер» Киллиан Мёрфи прокомментировал свою номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Актёр рассказал, что во время анонса номинантов пил чай в доме родителей в Ирландии и не следил за новостями.

Я был дома с мамой, папой и женой. И мой телефон начал трещать, так что я сразу понял, что это хорошие новости. Все начали писать мне. Знаете, на самом деле невозможно избежать новостей, но лучше, если эти новости хорошие.

Мёрфи рассказал, что чувствует себя по-особенному после получения номинации.

Я немного в шоке. Для меня честь быть частью фильма, который настолько сильно тронул людей — намного больше, чем мы ожидали. Возможно, это никогда больше не повторится, и это просто чудесное чувство.

Помимо Киллиана Мёрфи, на «Оскар-2024» за главную мужскую роль претендуют Брэдли Купер («Маэстро»), Колман Доминго («Растин»), Джеффри Райт («Американское чтиво») и Пол Джаматти («Оставленные»).