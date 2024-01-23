Стали известны все номинанты на «Оскар-2024»

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список номинантов премии «Оскар-2024». 96-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдёт ночью 10 марта в Лос-Анджелесе.

Видео доступно на YouTube-канале Oscars. Права на видео принадлежат ABC.

Больше всего номинаций на «Оскар» в этом году получил «Оппенгеймер» — лента Кристофера Нолана претендует на 13 наград. На втором месте «Убийцы цветочной луны» с 10 номинациями, хотя самого Леонардо Ди Каприо в этот раз Киноакадемия проигнорировала.

Лучший фильм

«Американское чтиво»

«Анатомия падения»

«Барби»

«Оставленные»

«Убийцы цветочной луны»

«Маэстро»

«Оппенгеймер»

«Прошлые жизни»

«Бедные-несчастные»

«Зона интересов»

Лучший режиссёр

Жюстин Трие («Анатомия падения»)

Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)

Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)

Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)

Джонатан Глейзер («Зона интересов»)

«Зона интересов» Фото: A24

Лучшая мужская роль

Брэдли Купер («Маэстро»)

Колман Доминго («Растин»)

Джеффри Райт («Американское чтиво»)

Пол Джаматти («Оставленные»)

Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»)

Лучшая женская роль

Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»)

Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)

Сандра Хюллер («Анатомия падения»)

Кэри Маллиган («Маэстро»)

Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)

Лучшая мужская роль второго плана

Стерлинг К. Браун («Американское чтиво»)

Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)

Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»)

Райан Гослинг («Барби»)

Марк Руффало («Бедные-несчастные»)

Лучшая женская роль второго плана

Эмили Блант («Оппенгеймер»)

Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»)

Америка Феррера («Барби»)

Джоди Фостер («Дайана Найэд»)

Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)

Давайн Джой Рэндольф в «Оставленных» Фото: Miramax

Лучший оригинальный сценарий

«Анатомия падения»

«Оставленные»

«Маэстро»

«Май декабрь»

«Прошлые жизни»

Лучший адаптированный сценарий

«Американское чтиво»

«Барби»

«Оппенгеймер»

«Бедные-несчастные»

«Зона интересов»

Лучшие визуальные эффекты

«Создатель»

«Годзилла: Минус один»

«Стражи Галактики 3»

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата»

«Наполеон»

Лучший звук

«Создатель»

«Маэстро» 18+

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата»

«Оппенгеймер»

«Зона интересов»

Лучший игровой короткометражный фильм

«После»

«Непобедимый»

«Рыцарь удачи»

«Красный, белый и голубой»

«Чудесная история Генри Шугара»

«Чудесная история Генри Шугара» Фото: Netflix

Лучший дизайн

«Барби»

«Убийцы цветочной луны»

«Наполеон»

«Оппенгеймер»

«Бедные-несчастные»

Лучший дизайн костюмов

«Наполеон»

«Убийцы цветочной луны»

«Оппенгеймер»

«Бедные-несчастные»

«Барби»

Лучшая оригинальная песня

The Fire Inside («Обжигающе горячий»)

I'm Just Ken («Барби»)

Wahzhazhe («Убийцы цветочной луны»)

What was I made for? («Барби»)

It never went away («Американская симфония»)

Лучший саундтрек

«Американское чтиво»

«Индиана Джонс и Часы судьбы»

«Убийцы цветочной луны»

«Оппенгеймер»

«Бедные-несчастные»

«Бедные-несчастные» Фото: Searchlight Pictures

Лучший грим и причёски

«Голда. Судный день»

«Маэстро»

«Оппенгеймер»

«Бедные-несчастные»

«Общество снега»

Лучший фильм на иностранном языке

«Идеальные дни»

«Зона интересов»

«Я капитан»

«Общество снега»

«Учительская»

Лучший монтаж

«Анатомия падения»

«Оставленные»

«Убийцы цветочной луны»

«Оппенгеймер»

«Бедные-несчастные»

«Оппенгеймер» Фото: Universal Pictures

Лучший документальный фильм

«Боби Уайн: Президент народа»

«Вечная память»

«Четыре дочери»

«Убить тигра»

«20 дней в Мариуполе»

Лучший документальный короткометражный фильм

«Азбука запрета на книги»

«Парикмахер из Литл-Рок»

«Остров посреди»

«Последняя ремонтная мастерская»

«Наи наи и Ваи По»

Лучшая операторская работа

«Граф»

«Убийцы цветочной луны»

«Маэстро»

«Оппенгеймер»

«Бедные-несчастные»

«Убийцы цветочной луны» Фото: Apple

Лучший мультфильм

«Нимона»

«Элементарно»

«Мальчик и птица»

«Мечты робота»

«Человек-паук: Паутина вселенных»

Лучший короткометражный мультфильм