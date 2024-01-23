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Все номинанты на «Оскар-2024»: «Оппенгеймер», «Барби», «Оставленные» и другие фильмы

Стали известны все номинанты на «Оскар-2024»
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Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список номинантов премии «Оскар-2024». 96-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдёт ночью 10 марта в Лос-Анджелесе.

Видео доступно на YouTube-канале Oscars. Права на видео принадлежат ABC.

Больше всего номинаций на «Оскар» в этом году получил «Оппенгеймер» — лента Кристофера Нолана претендует на 13 наград. На втором месте «Убийцы цветочной луны» с 10 номинациями, хотя самого Леонардо Ди Каприо в этот раз Киноакадемия проигнорировала.

Лучший фильм

  • «Американское чтиво»
  • «Анатомия падения»
  • «Барби»
  • «Оставленные»
  • «Убийцы цветочной луны»
  • «Маэстро»
  • «Оппенгеймер»
  • «Прошлые жизни»
  • «Бедные-несчастные»
  • «Зона интересов»

Лучший режиссёр

  • Жюстин Трие («Анатомия падения»)
  • Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)
  • Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
  • Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)
  • Джонатан Глейзер («Зона интересов»)
«Зона интересов»

«Зона интересов»

Фото: A24

Лучшая мужская роль

  • Брэдли Купер («Маэстро»)
  • Колман Доминго («Растин»)
  • Джеффри Райт («Американское чтиво»)
  • Пол Джаматти («Оставленные»)
  • Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»)

Лучшая женская роль

  • Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»)
  • Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)
  • Сандра Хюллер («Анатомия падения»)
  • Кэри Маллиган («Маэстро»)
  • Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)

Лучшая мужская роль второго плана

  • Стерлинг К. Браун («Американское чтиво»)
  • Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)
  • Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»)
  • Райан Гослинг («Барби»)
  • Марк Руффало («Бедные-несчастные»)

Лучшая женская роль второго плана

  • Эмили Блант («Оппенгеймер»)
  • Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»)
  • Америка Феррера («Барби»)
  • Джоди Фостер («Дайана Найэд»)
  • Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)
Давайн Джой Рэндольф в «Оставленных»

Давайн Джой Рэндольф в «Оставленных»

Фото: Miramax

Лучший оригинальный сценарий

  • «Анатомия падения»
  • «Оставленные»
  • «Маэстро»
  • «Май декабрь»
  • «Прошлые жизни»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Американское чтиво»
  • «Барби»
  • «Оппенгеймер»
  • «Бедные-несчастные»
  • «Зона интересов»

Лучшие визуальные эффекты

  • «Создатель»
  • «Годзилла: Минус один»
  • «Стражи Галактики 3»
  • «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»
  • «Наполеон»

Лучший звук

  • «Создатель»
  • «Маэстро» 18+
  • «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»
  • «Оппенгеймер»
  • «Зона интересов»

Лучший игровой короткометражный фильм

  • «После»
  • «Непобедимый»
  • «Рыцарь удачи»
  • «Красный, белый и голубой»
  • «Чудесная история Генри Шугара»
«Чудесная история Генри Шугара»

«Чудесная история Генри Шугара»

Фото: Netflix

Лучший дизайн

  • «Барби»
  • «Убийцы цветочной луны»
  • «Наполеон»
  • «Оппенгеймер»
  • «Бедные-несчастные»

Лучший дизайн костюмов

  • «Наполеон»
  • «Убийцы цветочной луны»
  • «Оппенгеймер»
  • «Бедные-несчастные»
  • «Барби»

Лучшая оригинальная песня

  • The Fire Inside («Обжигающе горячий»)
  • I'm Just Ken («Барби»)
  • Wahzhazhe («Убийцы цветочной луны»)
  • What was I made for? («Барби»)
  • It never went away («Американская симфония»)

Лучший саундтрек

  • «Американское чтиво»
  • «Индиана Джонс и Часы судьбы»
  • «Убийцы цветочной луны»
  • «Оппенгеймер»
  • «Бедные-несчастные»
«Бедные-несчастные»

«Бедные-несчастные»

Фото: Searchlight Pictures

Лучший грим и причёски

  • «Голда. Судный день»
  • «Маэстро»
  • «Оппенгеймер»
  • «Бедные-несчастные»
  • «Общество снега»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Идеальные дни»
  • «Зона интересов»
  • «Я капитан»
  • «Общество снега»
  • «Учительская»

Лучший монтаж

  • «Анатомия падения»
  • «Оставленные»
  • «Убийцы цветочной луны»
  • «Оппенгеймер»
  • «Бедные-несчастные»
«Оппенгеймер»

«Оппенгеймер»

Фото: Universal Pictures

Лучший документальный фильм

  • «Боби Уайн: Президент народа»
  • «Вечная память»
  • «Четыре дочери»
  • «Убить тигра»
  • «20 дней в Мариуполе»

Лучший документальный короткометражный фильм

  • «Азбука запрета на книги»
  • «Парикмахер из Литл-Рок»
  • «Остров посреди»
  • «Последняя ремонтная мастерская»
  • «Наи наи и Ваи По»

Лучшая операторская работа

  • «Граф»
  • «Убийцы цветочной луны»
  • «Маэстро»
  • «Оппенгеймер»
  • «Бедные-несчастные»
«Убийцы цветочной луны»

«Убийцы цветочной луны»

Фото: Apple

Лучший мультфильм

  • «Нимона»
  • «Элементарно»
  • «Мальчик и птица»
  • «Мечты робота»
  • «Человек-паук: Паутина вселенных»

Лучший короткометражный мультфильм

  • «Письмосвинье»
  • «Девяносто пять чувств»
  • «Наша униформа»
  • «Толстокожий»
  • «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»
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