Стали известны все номинанты на «Оскар-2024»

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список номинантов премии «Оскар-2024». 96-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдёт ночью 10 марта в Лос-Анджелесе.
Видео доступно на YouTube-канале Oscars. Права на видео принадлежат ABC.
Больше всего номинаций на «Оскар» в этом году получил «Оппенгеймер» — лента Кристофера Нолана претендует на 13 наград. На втором месте «Убийцы цветочной луны» с 10 номинациями, хотя самого Леонардо Ди Каприо в этот раз Киноакадемия проигнорировала.
Лучший фильм
- «Американское чтиво»
- «Анатомия падения»
- «Барби»
- «Оставленные»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Маэстро»
- «Оппенгеймер»
- «Прошлые жизни»
- «Бедные-несчастные»
- «Зона интересов»
Лучший режиссёр
- Жюстин Трие («Анатомия падения»)
- Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)
- Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
- Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)
- Джонатан Глейзер («Зона интересов»)
«Зона интересов»
Фото: A24
Лучшая мужская роль
- Брэдли Купер («Маэстро»)
- Колман Доминго («Растин»)
- Джеффри Райт («Американское чтиво»)
- Пол Джаматти («Оставленные»)
- Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»)
Лучшая женская роль
- Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»)
- Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)
- Сандра Хюллер («Анатомия падения»)
- Кэри Маллиган («Маэстро»)
- Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
Лучшая мужская роль второго плана
- Стерлинг К. Браун («Американское чтиво»)
- Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)
- Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»)
- Райан Гослинг («Барби»)
- Марк Руффало («Бедные-несчастные»)
Лучшая женская роль второго плана
- Эмили Блант («Оппенгеймер»)
- Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»)
- Америка Феррера («Барби»)
- Джоди Фостер («Дайана Найэд»)
- Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)
Давайн Джой Рэндольф в «Оставленных»
Фото: Miramax
Лучший оригинальный сценарий
- «Анатомия падения»
- «Оставленные»
- «Маэстро»
- «Май декабрь»
- «Прошлые жизни»
Лучший адаптированный сценарий
- «Американское чтиво»
- «Барби»
- «Оппенгеймер»
- «Бедные-несчастные»
- «Зона интересов»
Лучшие визуальные эффекты
- «Создатель»
- «Годзилла: Минус один»
- «Стражи Галактики 3»
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»
- «Наполеон»
Лучший звук
- «Создатель»
- «Маэстро» 18+
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»
- «Оппенгеймер»
- «Зона интересов»
Лучший игровой короткометражный фильм
- «После»
- «Непобедимый»
- «Рыцарь удачи»
- «Красный, белый и голубой»
- «Чудесная история Генри Шугара»
«Чудесная история Генри Шугара»
Фото: Netflix
Лучший дизайн
- «Барби»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Наполеон»
- «Оппенгеймер»
- «Бедные-несчастные»
Лучший дизайн костюмов
- «Наполеон»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Оппенгеймер»
- «Бедные-несчастные»
- «Барби»
Лучшая оригинальная песня
- The Fire Inside («Обжигающе горячий»)
- I'm Just Ken («Барби»)
- Wahzhazhe («Убийцы цветочной луны»)
- What was I made for? («Барби»)
- It never went away («Американская симфония»)
Лучший саундтрек
- «Американское чтиво»
- «Индиана Джонс и Часы судьбы»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Оппенгеймер»
- «Бедные-несчастные»
«Бедные-несчастные»
Фото: Searchlight Pictures
Лучший грим и причёски
- «Голда. Судный день»
- «Маэстро»
- «Оппенгеймер»
- «Бедные-несчастные»
- «Общество снега»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Идеальные дни»
- «Зона интересов»
- «Я капитан»
- «Общество снега»
- «Учительская»
Лучший монтаж
- «Анатомия падения»
- «Оставленные»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Оппенгеймер»
- «Бедные-несчастные»
«Оппенгеймер»
Фото: Universal Pictures
Лучший документальный фильм
- «Боби Уайн: Президент народа»
- «Вечная память»
- «Четыре дочери»
- «Убить тигра»
- «20 дней в Мариуполе»
Лучший документальный короткометражный фильм
- «Азбука запрета на книги»
- «Парикмахер из Литл-Рок»
- «Остров посреди»
- «Последняя ремонтная мастерская»
- «Наи наи и Ваи По»
Лучшая операторская работа
- «Граф»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Маэстро»
- «Оппенгеймер»
- «Бедные-несчастные»
«Убийцы цветочной луны»
Фото: Apple
Лучший мультфильм
- «Нимона»
- «Элементарно»
- «Мальчик и птица»
- «Мечты робота»
- «Человек-паук: Паутина вселенных»
Лучший короткометражный мультфильм
- «Письмосвинье»
- «Девяносто пять чувств»
- «Наша униформа»
- «Толстокожий»
- «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»