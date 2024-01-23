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Сбои в работе YouTube 24 января — у россиян появляется ошибка «Нет подключения к интернету»

YouTube столкнулся с массовыми сбоями в России
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Российские пользователи Сети вечером 23 января стали массово жаловаться на неполадки в работе видеохостинга YouTube. Сбои на сайте отслеживает Downradar.

При попытке загрузить страницы на YouTube у многих отображается надпись «Нет подключения к интернету» с предложением проверить сетевое соединение.

Фото: YouTube

Чаще всего с проблемой сталкиваются пользователи ПК в европейской части России — с мобильных устройств YouTube работает намного лучше. В комментариях отмечают, что после включения VPN видеохостинг работает без сбоев.

Причина сбоя на данный момент неизвестна, YouTube не комментирует происходящее.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали, что возможная блокировка YouTube в РФ только ухудшит ситуацию, поэтому нужно искать баланс.

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