Продажи Palworld бешено растут: продано уже 7 млн копий

Авторы Palworld сообщили о новой мощной цифре — продажи игры за пять дней с момента релиза превысили целых 7 млн копий. Сутки назад сообщалось о 6 млн. Проект в буквальном смысле скупают как горячие пирожки.

Разработчики поблагодарили игроков и пообещали поработать над рядом ошибок, которые возникают во время игры.

Большое вам спасибо за поддержку! Мы продолжаем усердно работать над решением проблем и ошибок, с которыми сталкиваются некоторые пользователи. Ещё раз спасибо!

Фото: POCKET PAIR, INC.

Вдобавок к отличным продажам игра показала второй результат в истории Steam — выше только королевская битва PUBG, которая вскоре после релиза собрала более 3,2 млн игроков. Многие верят, что и PUBG через какое-то время тоже падёт.