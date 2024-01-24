Устранение багов, PvP и новый контент: авторы Palworld раскрыли будущее выживача

Авторы популярнейшей игры Palworld опубликовали дорожную карту выживача. В ближайших планах у разработчиков — исправление самых критичных ошибок раннего доступа, которые возникли в том числе из-за огромного наплыва игроков. Речь идёт об откате прогресса у некоторых геймеров и проблем со входом на серверы.

Дорожная карта Palworld Фото: Pocketpair

После устранения самых актуальных проблем создатели возьмутся за проработку искусственного интеллекта Палов, а затем начнут работу над большими обновлениями. В дальнейшем в выживач добавят полноценный PvP-режим, мощных рейдовых боссов, арену для битв между животными, кроссплей между Steam и Xbox, улучшенную систему строительства, а также новые острова, боссов, Палов и технологии.

Создатели Palworld из студии Pocketpair не ставят перед собой точных сроков, обещая выпускать обновления по мере их разработки. Тем временем продажи выживача превысили 7 млн копий, а недавно игра заняла вторую строчку по пиковому онлайну в истории Steam.