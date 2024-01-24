Организация по защите животных прокомментировала жестокое отношение к Палам в Palworld

19 января в Steam вышла Palworld — выживач с милыми животными Палами, напоминающими «Покемонов». Игроки могут разводить их, поручать работу на фабриках, продавать и даже употреблять в пищу.

Организация по правам животных PETA выпустила официальное заявление на тему жестокого обращения с Палами в Palworld. В компании заявили, что видят запрос у геймеров на вегетарианский стиль игры, в котором животных нельзя будет употребить в пищу.

В PETA слышат слова многих поклонников Palworld, которые не заинтересованы в поедании Палов и хотят оставаться игровыми вегетарианцами. В конце концов, это «вегетарианство», и геймеры хотят помочь животным, питаясь растительной пищей в своих игровых мирах и в реальной жизни.

Интересно, что PETA не прокомментировала принуждение животных к работе и другие тяжёлые условия труда Палов. Судя по всему, других этических проблем в игре организация не обнаружила.