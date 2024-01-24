«Я чуть не уснул»: игроки тотально раскритиковали третий сезон Diablo 4

23 января в Diablo 4 стартовал третий сезон поддержки. Однако спустя сутки официальный форум Blizzard и Reddit заполнили сообщения недовольных игроков. Судя по отзывам, геймеры раскритиковали вообще все изменения обновления.

К примеру, фанатам не понравилась реализация спутника-сенешаля, которого можно завербовать по ходу игры. По словам игроков, он ощущается совершенно бесполезным, а прокачивать его абсолютно неинтересно.

Я прокачался до 35-го уровня, прошёл три лабиринта и бросил. Это невероятно скучно! Третий сезон был отличный, но… Способности миньона очень скучные, в них вообще ничего интересного. Поэтому, как и прежде, нам остаётся довольствоваться четырьмя умениями.

Кроме того, разработчиками добавили в игру подземелья с ловушками. Геймеров они также разочаровали, поскольку в них часто приходится бегать, даже не вступая в сражения с монстрами. Ну а сами ловушки показались многим не сложными, а скорее раздражающими.

Ещё фанаты нашли столкнулись с багом, из-за которого герои могут получать повышенный урон. Сама Blizzard пока ситуацию никак не прокомментировала.