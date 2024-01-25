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Sony хочет вернуть Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда в «Человека-пауке 4» — инсайдер

Sony хочет вернуть Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда в «Человека-пауке 4» — инсайдер
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По информации инсайдера Даниэля Рихтмана, Sony хочет добавить в «Человека-паука 4» двух актёров, которые сделали «Нет пути домой» настолько большим и эпичным фильмом.

Рихтман сообщил, что в лене могут появиться Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд. Также отмечается, что в Marvel ленту хотят сделать приземлённой, чтобы рассказать самостоятельную историю Питера, который потерял всех близких людей. А вот Sony наоборот думает придать ленте эпичности и масштабности.

Каким в итоге получится фильм, пока сказать трудно. О возвращении Магуайра и Гарфилда можно не сомневаться, но ходили слухи, что актёров хотят вернуть для «Секретных войн». Ещё была информация, что Гарфилд наконец-то получит свой третий сольный фильм.

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