Китайские зрители потеряли интерес к блокбастерам Голливуда

Издание The New York Times опубликовало большой материал, посвящённый серьёзному падению интереса китайских зрителей к голливудскому кино. Если раньше американские киностудии могли рассчитывать на внушительные кассовые сборы своих блокбастеров в Китае, то за последнее время ситуация сильно изменилась.

Так, в 2023 году в десятку самых кассовых фильмов в Поднебесной не вошло ни одного американского фильма. Это несмотря на то, что за последние 12 месяцев вышли продолжения многих хитовых в стране картин, включая «Форсаж 10» ($ 139 млн) и «Миссия невыполнима: Смертельное возмездие ($ 48 млн). А хитовые «Барби» ($ 34 млн) и «Оппенгеймер» ($ 63 млн) и вовсе не смогли пробиться в топ-30 самых кассовых картин в Китае.

Опрошенные эксперты киноиндустрии связывают ситуацию с тем, что в стране становится всё больше качественных и многожанровых картин, которые приходятся по душе китайским зрителям. Самым кассовым фильмом года в Китае стала местная лента «Полноводная красная река», собравшая $ 673 млн. Это немногим меньше, чем общий прокат десятого «Форсажа» и «Стражей Галактики 3».

Аналитики считают, что дни, когда фильмы Голливуда зарабатывали гигантские суммы в Китае, ушли в прошлое. Сейчас китайские зрители предпочитают смотреть картины, которые уважают китайскую культуру, чтят традиции местной аудитории и знакомы с её особенностями.