Турецкие и корейские сериалы не стали популярными в онлайн-кинотеатрах России

По информации РБК, корейские и турецкие сериалы не смогли привлечь массовую аудиторию российских онлайн-кинотеатров, которые стали скупать подобные проекты после ухода из России крупнейших голливудских киностудий.

По данным «Индекса Кинопоиск Pro», в 2023 году доля интереса к турецкому контенту от общего проявленного интереса аудитории ко всем сериалам составляла около 8%, корейского — 3,2%: по сравнению с 2022 годом эти показатели не изменились.

По мнению замгендиректора онлайн-кинотеатра Premier Макара Кожухова, турецкие проекты пока не обрели массовость на российском рынке.

Мы считаем, что у турецкого контента всё же есть потенциал, и он, несомненно, пользуется популярностью у отдельной категории зрителей, однако, кроме «Постучись в мою дверь», пока ни одному турецкому проекту на Premier не удалось стать массовым.

По словам экспертов, больше всего в 2023 году зрители смотрели российские фильмы и сериалы.