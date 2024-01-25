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Глава Blizzard Майк Ибарра покинул компанию

Глава Blizzard Майк Ибарра покинул компанию
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Сегодня, 25 января, Microsoft объявила об увольнении около 1900 сотрудников из своих внутренних студий — ситуация коснулась Activision Blizzard и Xbox. Сокращения составят примерно 8% от всего игрового подразделения компании. Microsoft отметила, что данные меры она вынужденна принять для стабилизации бизнеса.

Вслед за этим появилась новость, что Blizzard покинул глава компании Майк Ибарра — он проработал на должности с осени 2021 года. Ко всему прочему, из компании уйдёт ведущий дизайнер и один из основателей Аллен Адхам. Руководство Microsoft заявило, что нового главу Blizzard объявят на следующей неделе.

Вместе с увольнением сотрудников корпорация подтвердила отмену разработки выживача под кодовым названием Odyssey — над ним Blizzard трудилась в течение последних шести лет.

Больше подробностей об отмене игры
Blizzard отменила разработку выживача Odyssey — после шести лет производства
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