Издание The DisInsider сообщило, что съёмки фильма «Лило и Стич» возобновят на следующей неделе. Напомним, ранее работу над экранизацией пришлось поставить на паузу из-за забастовок в Голливуде. Ожидается, что съёмки завершатся в марте.

Лило в картине сыграет актриса гавайского происхождения Майа Кеалоха. Также в ленте снимется Зак Галифианакис, известный по «Мальчишнику в Вегасе» и «Впритык». Кресло режиссёра занял Дин Флейшер-Кэмп («Марсель, ракушка в ботинках»), а сценаристом выступил Крис Кеканиокалани Брайт, работавший над «Моаной».

Мультфильм «Лило и Стич» вышел в 2002 году и очень быстро набрал большую базу фанатов. В нём рассказывается о дружбе между инопланетянином Стичем и девочкой Лило.

Дата выхода фильма «Лило и Стич» пока не раскрывается. По словам журналистов, премьера может состояться позднее в этом году в стриминговом-сервисе Disney+.