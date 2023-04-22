Режиссёр «Лило и Стича» может озвучить Стича в грядущей экранизации

Актёр Крис Сандерс может снова озвучить Стича в грядущей экранизации. По заверению The Hollywood Reporter, он уже на финальной стадии переговоров с Disney. Крис озвучил забавного инопланетянина в оригинальном «Лило и Стиче» 2002 года, он же выступил одним из режиссёров мультфильма. Кроме того, он участвовал в озвучке мультфильма «Король Лев» и ряда других диснеевских лент.

THR также сообщает, что Тиа Каррере («Правдивая ложь»), которая озвучивала Нани в оригинальном мультфильме, в экранизации сыграет совершенно нового персонажа. Актрисе Эми Хилл («Человек-паук: Возвращение домой»), которая тоже участвовала в озвучке «Лило и Стича», тоже доверили новую роль.

Оригинальный мультфильм «Лило и Стич» вышел в 2002 году и быстро привлёк большое количество зрителей. Теперь же Disney задумалась над «живым» исполнением этой истории — однако у экранизации пока нет даже примерной даты выхода.