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Недавний апдейт YouTube приводит к ошибкам и вылетам приложения на Android-смартфонах

Недавний апдейт YouTube приводит к ошибкам и вылетам приложения на Android-смартфонах
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Во второй половине января пользователи смартфонов на базе Android столкнулись с нестабильной работой приложения YouTube. После выхода очередного обновления в роликах внезапно перестали загружаться описание и комментарии, после чего программа неожиданно закрывалась с сообщением о некой ошибке. При перезапуске приложения ситуация повторяется.

О подобной ошибке сообщают сотни пользователей на Reddit и форумах Google. Они уже нашли временные решения проблемы — необходимо вернуться к старой версии приложения или установить бета-версию следующего апдейта YouTube.

С ошибками в работе мобильного YouTube постепенно сталкиваются всё больше людей после того, как до их Android-смартфонов добирается обновление. В последнее время Google выпускает апдейты волнами, поэтому к массовому релизу новой версии ошибку с вылетами уже наверняка исправят.

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