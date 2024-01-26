Нью-Йорк первым в мире признал социальные сети «угрозой общественному здоровью»

Нью-Йорк стал первым в мире городом, который официально признал социальные сети «угрозой общественному здоровью». Мэр Эрик Адамс обратился к гражданам и заявил, что глава департамента здравоохранения доктор Эшвин Васан классифицировал такие приложения, как TikTok, «экологическими токсинами», которые наносят вред подросткам.

Компании, которые владеют социальными сетями, разжигают кризис психического здоровья, особенно среди нашей молодёжи. Но мы не позволим современным технологиям подвергнуть опасности наших детей.

Однако Адамс не утончил, как именно собирается ограничить риски от влияния соцсетей. Подробнее об этом администрация города расскажет в ближайшем будущем.

К примеру, Нью-Йорк может взять пример с Калифорнии и ввести регулирование вроде кодекса CAADCA — он ограничивает объём и вид данных, которые корпорации могут собирать о несовершеннолетних пользователях.