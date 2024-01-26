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В игру «Русы против ящеров» добавили кооператив, Мстислава Дуболюба и карту «Африка»

Авторы российской мем-игры «Русы против ящеров» выпустили для тайтла крупное обновление. В честь данного события разработчики опубликовали специальный трейлер, в котором показали свежий контент.

Видео доступно на YouTube-канале The Bratans. Права на видео принадлежат The Bratans.

Создатели проекта добавили в игру кооперативный режим до пяти человек, карту «Африка», новые типы противников, мини-босса, два достижения, а также персонажа Мстислава Дуболюба. Ко всему прочему, студия исправила множество багов.

Ещё «Русы против ящеров» обзавелась первым платным дополнением, которое добавляет нового персонажа Виктора, мастера копья и щита. Стоимость аддона составила 25 рублей — все вырученные с него средства пойдут на разработку нового проекта.