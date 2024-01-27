Сборы комедии «Холоп 2» уже превысили 3,5 млрд рублей

Согласно данным «Фонда кино», сборы комедии «Холоп 2» в российском прокате уже превысили 3,5 млрд рублей. Для достижения такого результата картине понадобилось чуть меньше пяти недель — премьера фильма состоялась 1 января.

Фото: «Фонд Кино»

«Холоп 2» продолжит сюжет первой части и расскажет о том, как бывший мажор Гриша после событий изменился и начал творить добро. В какой-то момент он встречает избалованную Катю, которая внезапно обнаруживает себя в другом времени и социальном статусе. Ей предстоит пройти тот же путь, что и самому Грише.

Главную роль в обеих частях «Холопа» сыграл Милош Бикович. Ещё в актёрский состав вошли Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина и другие. Режиссёром ленты снова выступил Клип Шипенко, снявший первую часть «Холопа» и недавний «Вызов».