Сборы комедии «Холоп 2» в прокате превысили 3 млрд рублей

По итогам начала второго уикенда российская комедия «Холоп 2» заработала 3 млрд рублей в кинотеатрах страны. Для достижения этого результата ленте потребовалось 13 дней. В ближайшее время фильм обойдёт первую часть и войдёт в тройку самых кассовых картин отечественного проката, уступая лишь «Аватару» и «Чебурашке».

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«Холоп 2» — продолжение одного из самых кассовых фильмов в истории России. Сиквел рассказывает, как бывший мажор Гриша после событий оригинальной картины изменился и начал творить добро. В какой-то момент он встречает избалованную Катю, которая внезапно обнаруживает себя в другом времени и социальном статусе. Ей предстоит пройти тот же путь, что и самому Грише.

Главную роль в обоих частях «Холопа» сыграл Милош Бикович. Также в актёрский состав вошли Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина и другие. В режиссёрское кресло вернулся Клип Шипенко, снявший первую часть «Холопа» и недавний «Вызов».