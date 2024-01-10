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Стримерша Amouranth заработала $ 57 млн на эротическом контенте за 4 года

Стримерша Amouranth заработала $ 57 млн на эротическом контенте за 4 года
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Amouranth — одна из самых популярных стримерш, которая умудряется зарабатывать не только на Twitch, но и на своём аккаунте в сервисе OnlyFans. На днях как раз стало известно, сколько девушка заработала за четыре года существования на площадке.

Её доход оценивается в $ 57 млн (примерно 5,1 млрд рублей). Притом более $ 20 млн из этой суммы пришлись на подписки. Остальной доход принесли различные фотографии, видео и прочие эротические материалы.

Сама Amouranth говорила, что очень довольна своим доходом. Стримерша также высказывалась о том, что может обеспечить себе старость, если будет очень много работать в данное время.

На Twitch девушка проводит в основном разговорные стримы в откровенных нарядах.

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