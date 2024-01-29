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Новая часть Metro может разочаровать фанатов серии — СМИ

Новая часть Metro может разочаровать фанатов серии — СМИ
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С момента выпуска Metro Exodus в 2019 году студия 4A Games ушла в радиомолчание и не раскрывала деталей будущего франшизы. Благодаря инсайдерам и слухам кое-какая информация всё же появилась.

Если верить информации, новая Metro выйдет под названием Metro Awakening — это будет игра для VR, которую должны представить в ближайшее время. Возможно, на самом скором State of Play, который, по слухам, проведут 31 января или 1 февраля.

Также утверждается, что новая Metro предложит геймерам открытый мир, а не открытые локации, как это было в Exodus. Не до конца понятно, о какой именно части идёт речь. Возможно, 4A Games делает сразу две части: одну для VR (спин-офф основной франшизы), а другую — для общедоступных платформ (продолжение истории Артёма).

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