Новая часть Metro может разочаровать фанатов серии — СМИ

С момента выпуска Metro Exodus в 2019 году студия 4A Games ушла в радиомолчание и не раскрывала деталей будущего франшизы. Благодаря инсайдерам и слухам кое-какая информация всё же появилась.

Если верить информации, новая Metro выйдет под названием Metro Awakening — это будет игра для VR, которую должны представить в ближайшее время. Возможно, на самом скором State of Play, который, по слухам, проведут 31 января или 1 февраля.

Также утверждается, что новая Metro предложит геймерам открытый мир, а не открытые локации, как это было в Exodus. Не до конца понятно, о какой именно части идёт речь. Возможно, 4A Games делает сразу две части: одну для VR (спин-офф основной франшизы), а другую — для общедоступных платформ (продолжение истории Артёма).