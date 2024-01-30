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Новой главой Blizzard станет Йоханна Фарис, руководившая развитием Call of Duty

Новой главой Blizzard станет Йоханна Фарис, руководившая развитием Call of Duty
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Несколько дней назад пост главы Blizzard покинул Майк Ибарра. Ему уже нашли замену — новым руководителем компании станет Йоханна Фарис, которая ранее занимала должность генерального менеджера Call of Duty.

Фарис пришла в Activision в 2018 году в качестве главы киберспортивного подразделения Call of Duty. Ранее она почти 12 лет проработала в Национальной футбольной лиге NFL. По словам девушки, она понимает разницу между развитием игр Activision и Blizzard.

Важно отметить, что способ, которым продвигается Call of Duty, чтобы доставить удовольствие игрокам, часто может отличаться от потрясающих игр Blizzard: у каждой свой игровой опыт, окружающие их сообщества и необходимые модели успеха. Я обсудила это с руководством Blizzard, и я вступаю в эту роль с пониманием и глубоким уважением к Blizzard.

Фарис вступит в должность главы Blizzard 5 февраля.

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