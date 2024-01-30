Женщина попыталась провезти на себе 50 смартфонов от Apple и Samsung

По информации издания My Drivers, китайские таможенники арестовали женщину, которая пыталась скрыться при попытке задержания. Выяснилось, что она примотала к своему телу 30 смартфонов Apple и 20 телефонов Samsung — женщина хотела провезти из через границу.

В Сети также появились фото всех устройств, которые задержанная попыталась провезти в Китай. Какое наказание понесёт женщина, не сообщается. В издании подчеркнули, что если обстоятельства деяния серьёзны и представляют собой преступление, они будут изучены для привлечения человека к уголовной ответственности.

Фото: My Drivers

Фото: My Drivers

Любопытно, что подобным способом «доставки» устройств в Китай пользуются часто. В конце декабря стало известно о мужчине, который пытался таким же способом пронести на себе 100 смартфонов. Его арестовали, а все гаджеты изъяли.