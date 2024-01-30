В «Мире танков» появится тематический контент с музыкальной группой «Ария»

Разработчики онлайн-игры «Мир танков» анонсировали выход обновления 1.24 с новым контентом, который создан совместно с популярной метал-группой «Ария».

Музыканты появятся в игре в качестве новых членов экипажа с музыкальной озвучкой. Кроме того, игроков ждёт обновлённый ангар в стилистике группы и тематически оформленный премиум-танк.

Кроме того, «Мир танков» и «Ария» выпустили совместный музыкальный клип «Герой асфальта», который можно посмотреть ниже.

Видео доступно на YouTube-канале «Мир Танков. Официальный видеоканал». Права на видео принадлежат Lesta Games.

В августе в «Мир танков» добавили тематический контент с героями известной советской комедии «Кавказская пленница» — новых членов экипажа и танк-кабриолет.