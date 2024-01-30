Россиянин женится на девушке, с которой вместо него целый год общалась нейросеть ChatGPT

Москвич Александр Жданов рассказал о результатах своего нового проекта с участием ChatGPT. Напомним, ранее он стал известен благодаря защите диплома, который за него полностью написала нейросеть.

В этот раз он решил найти себе девушку, используя ChatGPT. Он научил ИИ общаться с кандидатками в сервисах онлайн-знакомств, вручную корректируя сообщения и стиль ведения диалога.

Всего россиянин таким образом общался с 5279 девушками. С некоторыми он ходил на свидания, где вёл себя так, как ему рекомендовала нейросеть.

Фото: Александр Жданов в X

Спустя некоторое время Александр познакомился с Кариной: ChatGPT общался с ней около года, совершенствуясь по мере продвижения общения.

В конце концов он решил сделать девушке предложение — с помощью ИИ Жданов разработал три подробных плана, реализовал последний из них и добился её согласия.

Фото: Александр Жданов в X

Рассказ Жданова в социальной сети X вызвал неоднозначную реакцию, даже несмотря на то что он всё рассказал девушке — многие раскритиковали парня за такой подход и считают, что ему трудно будет жить с Кариной в дальнейшем.

Напомним, в феврале прошлого года Александр Жданов рассказал, что смог успешно защитить диплом, написанный ChatGPT. Как и тогда, сейчас он утверждает, что сам смог добиться такого же результата без ИИ, просто потратив на это в разы больше времени.