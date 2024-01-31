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В Call of Duty добавят Рика и Мишонн из «Ходячих мертвецов» — первый тизер

В Call of Duty добавят Рика и Мишонн из «Ходячих мертвецов» — первый тизер
Аудио-версия:
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Авторы Call of Duty Warzone и Modern Warfare 3 показали тизер кроссовера шутера с сериалом «Ходячие мертвецы». Ролик разработчики попытались воссоздать в стиле оппенинга самого шоу.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Activision/AMC.

Известно, что в игры добавят скины Рика и Мишонн, однако о появлении других персонажей пока ничего неизвестно. Также остаётся непонятно, будут ли облики персонажей обладать уникальными возможностями. Вероятно, коллаборация приурочена к скорой премьере сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие».

Напомним, будущее шоу выступит продолжением оригинального проекта и расскажет о новых приключениях Рика и Мишонн. В нём знаменитые герои вновь столкнутся с ходячими мертвецами и встретятся с новыми знакомыми.

Кроссовер Call of Duty и «Ходячих мертвецов» пройдёт 7 февраля.

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