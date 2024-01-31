Актёр Джейк Джилленхол сорвал съёмки фильма «Внезапно» — на него потратили € 26 млн

В середине февраля в российском прокате вышел фильм «Остров изгоев» с Жилем Леллушем и Мелани Тьерри. Французское издание Technikart рассказало, что изначально картина должна была сниматься на английском языке с участием голливудских актёров.

Режиссёру проекта Тома Бидегену пришлось остановить производственный процесс из-за вызывающего поведения актёра Джейка Джилленхола. Сообщается, что за восемь недель до начала съёмок звезда предлагал полностью переписать сценарий — хотя вся натура и декорации уже были найдены.

Затем Джилленхол начал параноить по поводу COVID-19, потребовав от команды фильма спать в машинах, чтобы не занести инфекцию в отель, в котором он жил. Журналисты также утверждают, что первую читку своей роли актёр вообще провёл голосом скунса Пепе ле Пью из мультиков Looney Tunes.

Во время изучения локаций для съёмок режиссёр и постановщики были ещё больше удивлены, поскольку Джилленхол решил нырнуть в ледяной океан, потому что, по его словам, «когда он видит море, он плавает в море». После всего этого Том Бидеген не смог продолжать работу и заявил продюсеру Алену Атталю, что € 26 млн улетели на ветер.

Спустя время режиссёр переписал историю на французский язык и задействовал в ленте местных актёров. Таким образом и получилась картина «Остров изгоев».