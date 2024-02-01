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Хидео Кодзима показал новый трейлер Death Stranding 2 — игра выйдет в 2025 году

Хидео Кодзима показал новый трейлер Death Stranding 2 — игра выйдет в 2025 году
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На презентации State of Play Хидео Кодзима представил новый трейлер Death Stranding 2 — продолжения культового постапокалиптического приключения с Норманом Ридусом в главной роли. Игра выйдет в 2025 году на PlayStation 5. Появится ли она на других платформах, пока неизвестно.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Kojima Productions.

Вместе с Норманом Ридусом в сиквеле сыграют Эль Фаннинг, Лия Сейду и многие другие знаменитые кинодеятели, включая режиссёра «Безумного Макса» Джорджа Миллера. Сюжет сиквела развернётся после событий первой части и будет посвящён восстановлению цивилизации после глобальной катастрофы.

Помимо нового трейлера, Кодзима объявил, что займётся некой новой игрой для PlayStation в жанре стелс-экшен под названием Physint. Это будет проект в совершенно новой вселенной, а первыми деталями авторы поделятся уже после выхода Death Stranding 2.

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