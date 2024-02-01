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На PS5 вышла Silent Hill: The Short Message — бесплатный хоррор в духе P.T. Хидео Кодзимы

На PS5 вышла Silent Hill: The Short Message — бесплатный хоррор в духе P.T. Хидео Кодзимы
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На презентации State of Play японская студия Konami представила Silent Hill: The Short Message — хоррор в замкнутом пространстве по культовой вселенной. Небольшая игра уже доступна полностью бесплатно для Playstation 5, её уже могут скачать все желающие.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Konami.

Silent Hill: The Short Message расскажет историю Аниты, которая оказывается в жутком полуразрушенном многоквартирном доме, из которого она всеми силами пытается выбраться. На своём пути она встретится с ужасными монстрами и потусторонними созданиями, а её главной подсказкой станет таинственное сообщение от подруги Майи — она советует ей найти некий предмет, который поможет ей выжить.

Судя по геймплейной демонстрации, игра напоминает знаменитый хоррор P.T. Хидео Кодзимы, который изначально был прологом новой части Silent Hill. После этого Konami отменила разработку проекта и удалила его из PlayStation Store.

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