Майлз Теллер сыграет в биографическом фильме про Майкла Джексона

По информации издания Deadline, актёр Майлз Теллер, известный по ролям в фильмах «Кроличья нора», «Захватывающее время», «Топ Ган: Мэверик» и «Дивергент», сыграет в биографическом фильме про Майкла Джексона.

Теллер, по данным Deadline, сыграет адвоката музыканта. Какого именно из адвокатов Джексона, не уточняется.

В байопике затронут многие этапы жизни Джексона, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями. По словам матери легендарного музыканта, она рада, что наследие сына никуда не денется.

Производством картины «Майкл» займётся Lionsgate, а её режиссёром выступит Антуан Фукуа. Роль музыканта исполнит его племянник, Джафар Джексон. Парень с детства увлекался музыкой и танцами, поэтому его кандидатура кажется наиболее подходящей.

Премьеры ленты состоится 18 апреля 2025 года.