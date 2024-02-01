Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Intel Extreme Masters Katowice 2024 Stream A — Play in
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Майлз Теллер сыграет в биографическом фильме про Майкла Джексона

Майлз Теллер сыграет в биографическом фильме про Майкла Джексона
Аудио-версия:
Комментарии

По информации издания Deadline, актёр Майлз Теллер, известный по ролям в фильмах «Кроличья нора», «Захватывающее время», «Топ Ган: Мэверик» и «Дивергент», сыграет в биографическом фильме про Майкла Джексона.

Теллер, по данным Deadline, сыграет адвоката музыканта. Какого именно из адвокатов Джексона, не уточняется.

В байопике затронут многие этапы жизни Джексона, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями. По словам матери легендарного музыканта, она рада, что наследие сына никуда не денется.

Производством картины «Майкл» займётся Lionsgate, а её режиссёром выступит Антуан Фукуа. Роль музыканта исполнит его племянник, Джафар Джексон. Парень с детства увлекался музыкой и танцами, поэтому его кандидатура кажется наиболее подходящей.

Премьеры ленты состоится 18 апреля 2025 года.

Материалы по теме
Какие фильмы посмотреть в кинотеатрах России в феврале 2024 года
Какие фильмы посмотреть в кинотеатрах России в феврале 2024 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android