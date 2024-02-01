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Игра Corsairs Legacy в духе «Корсаров» резко подешевела в Steam спустя сутки после выхода

Игра Corsairs Legacy в духе «Корсаров» резко подешевела в Steam спустя сутки после выхода
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31 января в раннем доступе Steam вышла Corsairs Legacy — пиратский экшен в духе культовых «Корсаров». События игры разворачиваются в конце XVII века, а сюжет рассказывает о контрабандисте по имени Руфус Монро, который ввязывается в опасное приключение после того, как одно из его заданий пошло не по плану.

Спустя сутки разработчики проекта из студии Mauris Games решили снизить цену во многих регионах, включая Россию. Изначально в стране игра продавалась за 1900 рублей, после чего стоимость снизилась в два раза — до 990 рублей. Ситуация также затронула Казахстан (с 9800 тенге до 5200 тенге) и другие регионы.

График изменения цены на Corsairs Legacy

График изменения цены на Corsairs Legacy

Фото: SteamDB

С чем связано резкое изменение стоимости проекта, неизвестно. Покупатели тем временем оставляют в основном негативные отзывы о новых «Корсарах», отмечая короткую продолжительность в три часа, множественные баги и сырость игры. Сейчас у экшена 34% положительных отзывов на основе 101 обзора.

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