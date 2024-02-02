Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Intel Extreme Masters Katowice 2024 Stream A — Play in
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Билеты на один из финалов Игр Будущего раскупили за пять минут

Билеты на один из финалов Игр Будущего раскупили за пять минут
Аудио-версия:
Комментарии

Все билеты на финал и полуфиналы турнира по Dota 2, который пройдёт в рамках Игр Будущего, были раскуплены через несколько минут после старта продаж.

Соревнования по дисциплине YOTA Фиджитал MOBA (Dota 2 + Суперфинал) пройдут в «Казань Экспо» с 19 по 25 февраля. Среди участников турнира будут звёздные команды из Китая Xtreme Gaming и Azure Ray. Конкуренцию им составят победители Фиджитал Игр One Move и Hydra, а также приглашённые команды LGD и G2xiG. Всего в сетке турнира заявлены 16 команд со всего мира.

Боевая арена в формате «фиджитал» проверит навыки спортсменов в игровой вселенной Dota 2, а финалисты примут участие в суперфинале, где покажут свои физические навыки. Призовой фонд Dota 2 составит $ 1 млн, а суперфинала — $ 50 тыс.

Отметим, что активно раскупаются фанатами и билеты на соревнования по другим фиджитал-дисциплинам, цифровая часть которых состоит из популярных в мире киберспорта игр — MLBB, CS2, «Мир танков» и Standoff2. Почти не осталось билетов и на одну из самых зрелищных дисциплин Игр Будущего – «Битву Роботов», поединки в которой пройдут в казанском цирке 24–26 февраля.

Примечательно, что всего чуть больше четверти всех билетов выкуплены жителями Казани – 26,5%. В целом же география продаж простирается на всю Россию: Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Удмуртия, Московская, Ленинградская, Нижегородская, Свердловская, Ульяновская, Самарская области и другие регионы страны.

Стартовая цена билетов — от 300 рублей. В рамках программы гостеприимства можно приобрести билеты с дополнительными сервисами – лаунж-зоной с питанием и фиджитал-подарками. Их цена — от 3000 рублей.

Справка: Игры Будущего – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Технологическим партнёром Игр Будущего выступает VK Play. В первом турнире «Игры Будущего», который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, примут участие более 260 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 в расширенной программе). Соревнования будут поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Подробнее о турнире можно узнать на официальных каналах Игр Будущего:

Сайт
Telegram-канал
ВКонтакте

*Реклама. 12+
ERID: 2Ranyk7iTF6
Рекламодатель: АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android