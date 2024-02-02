Билеты на один из финалов Игр Будущего раскупили за пять минут

Все билеты на финал и полуфиналы турнира по Dota 2, который пройдёт в рамках Игр Будущего, были раскуплены через несколько минут после старта продаж.

Соревнования по дисциплине YOTA Фиджитал MOBA (Dota 2 + Суперфинал) пройдут в «Казань Экспо» с 19 по 25 февраля. Среди участников турнира будут звёздные команды из Китая Xtreme Gaming и Azure Ray. Конкуренцию им составят победители Фиджитал Игр One Move и Hydra, а также приглашённые команды LGD и G2xiG. Всего в сетке турнира заявлены 16 команд со всего мира.

Боевая арена в формате «фиджитал» проверит навыки спортсменов в игровой вселенной Dota 2, а финалисты примут участие в суперфинале, где покажут свои физические навыки. Призовой фонд Dota 2 составит $ 1 млн, а суперфинала — $ 50 тыс.

Отметим, что активно раскупаются фанатами и билеты на соревнования по другим фиджитал-дисциплинам, цифровая часть которых состоит из популярных в мире киберспорта игр — MLBB, CS2, «Мир танков» и Standoff2. Почти не осталось билетов и на одну из самых зрелищных дисциплин Игр Будущего – «Битву Роботов», поединки в которой пройдут в казанском цирке 24–26 февраля.

Примечательно, что всего чуть больше четверти всех билетов выкуплены жителями Казани – 26,5%. В целом же география продаж простирается на всю Россию: Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Удмуртия, Московская, Ленинградская, Нижегородская, Свердловская, Ульяновская, Самарская области и другие регионы страны.

Стартовая цена билетов — от 300 рублей. В рамках программы гостеприимства можно приобрести билеты с дополнительными сервисами – лаунж-зоной с питанием и фиджитал-подарками. Их цена — от 3000 рублей.

Справка: Игры Будущего – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Технологическим партнёром Игр Будущего выступает VK Play. В первом турнире «Игры Будущего», который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, примут участие более 260 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 в расширенной программе). Соревнования будут поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Подробнее о турнире можно узнать на официальных каналах Игр Будущего:

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