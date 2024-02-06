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Второй сезон сериала Halo стартует в России в феврале

Второй сезон сериала Halo стартует в России в феврале
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«Амедиатека» сообщила, что второй сезон сериала Halo стартует в сервисе уже в феврале. Точную дату не озвучили, но мировая премьера состоится 8 февраля. Возможно, в России проект стартует в этот же день или чуть позже.

Шоу рассказывает о противостоянии Космического Командования Объединённых Наций (ККОН) с религиозным союзом инопланетных рас (Ковенант). Для победы над пришельцами люди решают создать модифицированных бойцов, одним из которых и выступает главный герой по имени Мастер Чиф. Его играет Пабло Шрайбер, известный по «Прослушке» и шоу «Оранжевый — хит сезона».

Второй сезон стартует в стриминговом сервисе Paramount Plus. Первый сезон вышел весной 2022 года, а в «Амедиатеке» он появится 1 января 2023-го.

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