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Nintendo Switch стала самой продаваемой консолью в истории Японии

Nintendo Switch стала самой продаваемой консолью в истории Японии
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Nintendo опубликовала финансовый отчёт за четвёртый квартал 2023 года. Из него стало известно о том, что продажи Switch достигли отметки в 139,3 млн консолей — за последние три месяца прошлого года ушло более 6,9 млн приставок. До рекорда PlayStation 2 (155 млн штук) консоли осталось всего лишь несколько таких же успешных кварталов.

Тем временем в Японии Switch уже установила рекорд. Приставка стала самым продаваемым устройством в Стране восходящего солнца, достигнув тиража в 33,34 млн устройств. Прошлый лучший результат принадлежал Nintendo DS — 32,9 млн консолей.

Что касается игр, то самым продаваемым тайтлом для Switch остаётся гоночная аркада Mario Kart 8 Deluxe — 60,5 млн копий. На втором месте симулятор жизни Animal Crossing: New Horizons (44,7 млн копий), замыкает тройку файтинг Super Smash Bros. Ultimate — 33,6 млн копий.

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